На прошлой неделе в Даугавпилсе бесславно завершился еще один конкурс. Городская дума искала претендента на разработку строительного проекта для бассейна под открытым небом на ул. Терветес. Однако, предложение, сделанное единственным претендентом, оказалось, по мнению конкурсной комиссии, слишком дорогим.

Согласно результатам проведенного конкурса - SIA “REM PRO” - единственный претендент, принявший участие в конкурсе, предложил подготовить строительный проект бассейна под открытым небом и обеспечить авторский надзор за 122 388 евро. Других предложений не поступало. Конкурсная комиссия объявила, что предложенная сумма слишком превышает изначально планируемую цену в 74 тысячи евро. Так что, комиссия приняла решение прервать конкурс.



Вопросы тут возникают не столько к претенденту на участие в конкурсе - он-то ясно посчитал все свои расходы и назвал сумму - сколько к самоуправлению. Получается, что в своих прогнозах относительно стоимости проектирования бассейна городские власти ошиблись практически в два раза? При этом, землю под нынешним бассейном (точнее, под его остатками), уже купили, заплатив за нее 128 тысяч евро. Откуда возникла такая сумма? Из оценки? Думается, самоуправление оценку не делало, в противном случае, не получилось бы казуса с нынешним конкурсом. С владельцами участков договорились и купили участки. Благо, деньги налогоплательщиков, а не свои.



Если с проектированием самоуправление ошиблось почти в 2 раза, то, интересно, насколько реальная строительная смета будет превышать ту фантазию, которую нарисовали себе городские власти? Тоже в два раза? Не получится ли так, что бассейн проще было построить "с нуля" на земле, принадлежащей самоуправлению, не выкупая у частников их участки, по, прямо-скажем, не маленьким ценам?



Кстати, в соседнем Резекне тоже строят бассейн. Однако, там городские власти смогли разработать программу по привлечению фондов и государственной поддержки. В результате чего, строительство бассейна пройдет там за счет государственных, а не муниципальных средств. Дауавпилсу это не удалось. За бассейн придется платить городу, то есть, городским налогоплательщикам. Главное, видимо, было побыстрее купить развалины.