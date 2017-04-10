Уже совсем скоро, 18 апреля, в Даугавпилсе начнется прием списков кандидатов от разных партий для участия в выборах в самоуправление 2017.

Сделать это партии смогут в 209 каб. Даугавпилсской думы 18 апреля с 13.00 до 17.00, а также 24 апреля с 14.00 до 18.00. С 19 по 23 апреля за день кандидаты могут договориться по телефону (28811230) о времени подачи своего списка. Плата, вносимая при подаче списка, составляет 210 евро. Если на выборах в думу будет избран хотя бы один человек из спсика партии, деньги будут возвращены.



В случае если список на выборах не пройдет, средства будут перечислены в городской бюджет.