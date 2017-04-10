Работники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) за прошедшие сутки потушили 103 пожара прошлогодней травы, что является крупнейшим за сутки количеством таких пожаров в этом году.

В целом с начала года зарегистрировано уже 1011 пожаров прошлогодней травы. В связи с этим, ГПСС напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено и административно наказуемо. Поджоги травы представляют угрозу для здоровья и жизни людей, а также имущества. В результате таких пожаров выгорают поля, сгорают здания, а иногда гибнут люди. Также поджоги травы наносят существенный вред окружающей среде и биологическому разнообразию.



Как уже сообщалось ранее, больше всего пожаров, связанных с поджогом прошлогодней травы, ежегодно регистрируется в Латгалии. Первые два места в этом "рейтинге" занимают Даугавпилсский и Резекненский края. Много пожаров и в самом Даугавпилсе.