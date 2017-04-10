С 1 апреля в силу вступили законодательные изменения, позволяющие властям лишать водительских прав неплательщиков алиментов. Но до того, как норму начнут применять на практике, пройдет не менее трех месяцев.

По словам руководителя Юридического отдела Гарантийного фонда средств на содержание Линды Спаране, данная норма носит превентивный характер. И еще с прошлой осени, когда поправки только начали обсуждаться, неплательщики алиментов начали более активно гасить свои обязательства.



«Действующих должников примерно 33 тыс. человек. И у четверти из них есть водительские права. Согласно законодательству, старым должникам надо дать три месяца – если за это время они совершат три платежа, запрет водить машину на них распространяться не будет. И учитывая, что норма только вступила в силу, людям надо давать шанс», - считает Спаране.



По ее словам, решения по новым делам еще только принимаяются, а разговоры с должниками будут проводиться через три месяца.



Общий размер долга по алиментам в Латвии достигает 207 млн. евро. Чтобы бороться с должниками, осенью прошлого года были приняты законодательные поправки, которые позволяют лишать неплательщиков водительских прав.