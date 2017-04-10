Пасха или Святое Воскрешение считается одним из самых значимых и ожидаемых праздников в году для христиан, пишут в издании therussiantimes.com. Даты католической и православной Пасхи часто разнятся из-за летосчисления по разным календарям, но в нынешнем году все христиане будут встречать светлый праздник в один день — 16 апреля.

Даугавпилс к Пасхальным праздникам каждый год украшают традиционными символами. Этой весной на улицах появились пасхальные инсталляции, яйца, а площадь Виенибас украсили три больших петуха. Установлены уже и традиционные качели.