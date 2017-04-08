В рамках открытия туристического сезона Даугавпилса, 21 апреля в 18.00 возвращаются долгожданные разговоры на лавке, и на этот раз вас ждет Туристическая LAVKA.

Наши гости:

Рэйнис Спайле – организатор мероприятия Ezera Skaņas (Ezera Skaņas – концерт, который начинается до рассвета – 5:00, на сцене, которая плавает по центру озера)

Айгарс Рунгис – хозяин пивоваренного завода «Valmiermuižas alus»

Айварс Звирбулис –автор идеи эко-поселка Amatciems

На этот раз ЛАВКА переезжает в новое место – Малый Пороховой склад Даугавпилсской крепости (ул. Николая, 15, Даугавпилсская крепость) – но творческая атмосфера, вдохновляющие гости и ЛАКОМСТВА остаются неизменными элементами ЛАВКИ!

Продолжая традицию, наша разговорная лавочка будет в новом мятном цвете! Приглашаем гостей нашего мероприятия одеться потеплее и взять с собой позитивное настроение. Длительность мероприятия – 2 часа. Вход свободный!

LAVKA – цикл разговоров на лавочке, посвященный различным темам, в которых приглашенные гости в неформальной обстановке делятся своим опытом.