Департамент по делам молодежи и спорта сообщает, что с 8 апреля, с 10.00 начинается регистрация детей в летние лагеря. Продлится она до тех пор пока все места не будут заняты.



Зарегистрироваться можно на домашней странице департамента в интернете www.jaunatne.daugavpils.lv в разеделе "Nometnes".



Каждый месяц можно выбрать 3 лагеря по приоритетам, чтобы если в одном из выбранных лагерей мест уже не окажется, ребенка возьмут в другой.



Тем родителям, у которых нет возможности зарегистрироваться электронно, могут сделать это лично 8 апреля с 10.00 до 13.00 в Департамент по делам спорта и молодежи на ул. Саулес, 5а, где им будет обеспечен доступ к компьютерам.



Более подробная информация о лагерях и сменах доступна на сайте департамента.