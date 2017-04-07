В латвийское законодательство специально внесут норму, которая запретит водителям транспортных средств употреблять алкогольные напитки, наркотические и психотропные вещества после того, как машину остановили для проверки работники полиции или пограничники.
Соответствующее решение утвердили во втором чтении депутаты Комиссии Сейма по народному хозяйству, среде, аграрной и региональной политике. В настоящее время пьяные водители подобным образом могли уходить от ответственности. Ведь тогда их могли оштрафовать только за употребление алкоголя в общественном месте, а не за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. И здесь суммы штрафов намного меньше.
Еще одним новшеством для водителей станет требование обязательно передавать для проверки полицейскому, таможеннику или пограничнику водительские права непосредственно в руки. Раньше некоторые водители их только показывали, что затрудняло проверку.
Чтобы все эти изменения обрели силу закона, за них еще должны проголосовать депутаты Сейма на пленарном заседании.
Еще одним новшеством для водителей станет требование обязательно передавать для проверки полицейскому, таможеннику или пограничнику водительские права непосредственно в руки. Раньше некоторые водители их только показывали, что затрудняло проверку.
Чтобы все эти изменения обрели силу закона, за них еще должны проголосовать депутаты Сейма на пленарном заседании.