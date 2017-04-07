По количеству сделанных добрых дел Финансовый комитет городской думы рискует побить все мыслимые и немыслимые рекорды. Такого количества решений по льготам, скидками и финансовой поддержке в думе единовременно давно не принималось. С чего бы такая доброта? Уж не из-за выборов ли?

Даже сами депутаты городской думы отмечали это выдающееся заседание в социальных сетях. На повестку дня вчерашнего Финансового комитета поступили:



- Проектная заявка для сортировки мусора. Дума готова вложить в проект 225 тысяч евро. По мнению ряда депутатов, данное решение можно было поддержать и раньше - в этом случае, горожане почувствовали бы эффект уже этим летом.



- Решение о выделении денежных премий в размере 50 евро почетным горожанам, достигшим 70-летнего возраста. Сумма, очевидно, небольшая, так что, городской бюджет мог бы справиться с нею и год, и два года назад.



- Решение о бесплатном проезде для школьников во время летних каникул. Поначалу обсуждалась идея ввести плату за проезд в размере 5 евроцентов за билет (сейчас платить надо полную стоимость), однако в процессе обсуждение депутаты решили сделать проезд и вовсе бесплатным.



- Решение об увеличении "потолка накоплений" для получения социальной помощи. Позволит претендовать на соцпомощь большему числу жителей.

- Решение о выделении Обществу афганцев 8533 евро на установку памятника павшим солдатам.



Сколько, оказывается, полезных и приятных проектов можно утвердить всего лишь на одном заседании Финансового комитета за 2 месяца до муниципальных выборов! Хотя мэр и его коллеги по коалиции, скорее всего, напрочь откажутся связывать между собой эти события.



Однако, это далеко на все. Надо вспомнить о том, какими бешеными темпами реализуются самый различные проекты в думе в последний предвыборный период. Идет массовая скупка недвижимости "у своих" на средства бюджета и абсолютно на непонятные цели. Одним из последних приобретений стал бассейн в Стропах. Сейчас экстренными темпами начали строить стоянку возле Даугавпилсской региональной больницы. Еще одну стоянку - возле Детской поликлиники - горожане не могли дождаться несколько лет. И вот, пожалуйста: работы идут.



То, что городские власти будут "выжимать" административный ресурс перед выборами на полную мощность - понятно. Людям свойственно привыкать к хорошему. А если хорошее появляется за неделю-другую перед выборами - шанс запомниться всегда выше. Немного пугает другое - огромное количество займов берется под проекты, порой, сомнительной необходимости. Средства из бюджета на непредвиденные расходы тратятся стремительно. Не получится ли так, что вторую половину года Даугавпилсу придется провести "на голодном пайке", заморозив все бодрые начинания первой половины года?