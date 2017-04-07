Избиратели, которые хотят принять участие в выборах 2017, но знают, что будут в этот день далеко от своего избирательного участка, могут сменить его. Но сделать это нужно до 16 мая.

Избирательный участок можно поменять:



1) На любой другой участок в пределах этого же самоуправления;



2) На любой другой избирательный участок самоуправления, где избирателю принадлежит недвижимость, зарегистрированная в установленном законом порядке.



Смену избирательного участка можно произвести:



1. В интернете - на домашней странице Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) надёжной электронной подписью или аутентификацией интернет банка.



2. Лично обращаясь в самоуправление по месту декларирования место проживания. При себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности.



В Даугавпилсе для смены избирательного участка нужно обращаться в Департамент думы по делам Управления имуществом в 16-ый кабинет.



Приемное время:



Понедельник: 8.00 – 12.00, 13.00 - 18.00,

Среда и четверг: 8.00 – 12.00, 13.00 - 17.00.