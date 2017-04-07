Избиратели, которые хотят принять участие в выборах 2017, но знают, что будут в этот день далеко от своего избирательного участка, могут сменить его. Но сделать это нужно до 16 мая.
Избирательный участок можно поменять:
1) На любой другой участок в пределах этого же самоуправления;
2) На любой другой избирательный участок самоуправления, где избирателю принадлежит недвижимость, зарегистрированная в установленном законом порядке.
Смену избирательного участка можно произвести:
1. В интернете - на домашней странице Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) надёжной электронной подписью или аутентификацией интернет банка.
2. Лично обращаясь в самоуправление по месту декларирования место проживания. При себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности.
В Даугавпилсе для смены избирательного участка нужно обращаться в Департамент думы по делам Управления имуществом в 16-ый кабинет.
Приемное время:
Понедельник: 8.00 – 12.00, 13.00 - 18.00,
Среда и четверг: 8.00 – 12.00, 13.00 - 17.00.
1) На любой другой участок в пределах этого же самоуправления;
2) На любой другой избирательный участок самоуправления, где избирателю принадлежит недвижимость, зарегистрированная в установленном законом порядке.
Смену избирательного участка можно произвести:
1. В интернете - на домашней странице Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) надёжной электронной подписью или аутентификацией интернет банка.
2. Лично обращаясь в самоуправление по месту декларирования место проживания. При себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности.
В Даугавпилсе для смены избирательного участка нужно обращаться в Департамент думы по делам Управления имуществом в 16-ый кабинет.
Приемное время:
Понедельник: 8.00 – 12.00, 13.00 - 18.00,
Среда и четверг: 8.00 – 12.00, 13.00 - 17.00.