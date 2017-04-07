Вопрос об установке памятнике в Даугавпилсе рассмотрела комиссия по вопросам среды и городского строительства.

Инициаторы идеи - Реабилитационный центр афганцев "Саланг". Они обратились в гордуму за финансовой поддержкой данного проекта. Финансовый комитет рассмотрел вопрос о выделении на изготовление и установку памятника средств в размере 8 533 евро. Общая стоимость проекта составит 19 800 евро. "Саланг" готов покрыть расходы в размере 7 000 евро.



Окончательное решение о выделении финансирования на памятник примут депутаты на заседании думы.