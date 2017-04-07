За последние годы Управление коммунального хозяйства (УКХ) Даугавпилсской городской думы наладило тесное и плодотворное сотрудничество с Рыбным фондом министерства земледелия Латвии. При его поддержке удалось осуществить ряд проектов, направленных на информирование общественности, улучшение материально-технической базы, очистку городских водоёмов, пополнение и сохранение рыбных ресурсов. В этом году, продолжая активно сотрудничать с Рыбным фондом, специалисты самоуправления подготовили три проекта, один из которых предусматривает зарыбление озёр.

Мальков рыб разных видов запускали в несколько водоёмов, дважды - в озеро Большие Стропы. Охотники за лёгкой добычей заметно оживились, поэтому обеспечить защиту рыбных запасов от браконьеров стало одной из основных задач. Для её выполнения было приобретено необходимое оборудование, введена должность инспектора среды, укомплектована патрульная бригада. Рейды с участием сотрудников государственной и полиции самоуправления, а также представителей Латгальского регионального Управления охраны среды проводятся регулярно на протяжении всего года. В этом году ото льда озеро освободилось в последние дни марта, и браконьеры не преминули этом воспользоваться. Как рассказал Александр Лазуко один злоумышленник пытался скрыться от инспекторов под водой, но в итоге был задержан.

Момент изъятия незаконных снастей инспекторы сняли на камеру мобильного телефона. Не лишне напомнить, что согласно Кодексу административных правонарушений, за браконьерство физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 280 до 700 евро. Рыболовам-любителям следует заблаговременно подготовиться к тому, что с 1 мая по 30 ноября на всей территории озера Большие Стропы вводится лицензированное рыболовство. О порядке получения лицензии и обязанностях её владельца можно узнать в Управлении коммунального хозяйства (ул. Саулес,5а). Там же бесплатно выдаются информационные буклеты с правилами любительского рыболовства и отдельно с правилами рыболовства на озере Большие Стропы. Лицензию можно приобрести не только в Управлении, она также в свободном доступе на сайте epakalpojumi.lv. Следует помнить, что кроме лицензии рыболов должен иметь при себе документ, подтверждающий личность, и карту рыбака. И не надо забывать: проверки на городских водоёмах проводятся в течение всего года круглосуточно.