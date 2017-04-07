В преддверие выборов руководство города подготовило очередную льготу для горожан. На заседании финансового комитета Даугавпилсской городской думы депутаты рассмотрели проект решения об изменениях обязывающих правил «Льготы в оплате проезда в общественном транспорте».

Учащиеся общеобразовательных школ и во время летних каникул будут бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта. При этом они должны иметь при себе проездной билет. До сих пор льготы на проезд предоставлялись только во время учебного года. Однако большинство детей посещают и летние лагеря, и спортивные секции, и различные кружки, поэтому депутаты городской думы решили предоставить возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом во время каникул."- пишут на сайте думы.



Окончательное решение будет принято на заседании городской думы. Муниципальный сайт также сообщил, что к этому заседанию будут подготовлены точные финансовые расчеты, т.е. финансовая комиссия одобрила проект, не зная точно, сколько денег из бюджета потребуется на его реализацию. Наверное, перед выборами это не так уж важно для слуг народа. Для создания позитивного образа в глазах горожан на фоне неприятностей с Генпрокуратурой и нашумевшем уголовном деле о взятке, властью используются старые стандартные способы: поддержка пенсионеров, детей и спорта. Бесспорно, это важно и нужно городу, вот только почему все эти блага посыпались как из рога изобилия только перед выборами? Разве до этого дети летом не ездили в лагеря, или пенсионеры были богаче до этого года и в льготах не нуждались? Разве до этого зеленые зоны города не нуждались в уходе или перепланировке? Разве спортсмены не просили финансовой поддержки? Ответ очевиден - горожане для руководства Даугавпилса не люди, а избиратели. Отсюда и периодичность заботы о жителях - один неполный год из четырех.