6 апреля в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов". Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.

В программе обсуждались следующие темы:



1. Лачплесис проигнорировал заседание комиссии по запросам Сейма, посвященное работе частных компаний на предприятии "Daugavpils siltumtīkli".

2. Грязное дело. Судебный процесс о черноземе при участии депутата Юрия Зайцева.

3. Арест даугавпилсского предпринимателя Василия Крупенича и его взаимосвязь с депутатом Петерисом Дзалбе.

4. Стоимость муниципальных предприятий Даугавпилса. "Несуществующий" аэропорт оказался ценнее учреждений здравоохранения.

5. Провальный конкурс по закупке новых трамваев.

6. Кто к чему привык. Трусливые грязные делишки Мирского в соцсетях.

7. Главная новость недели - возбужденное Генеральной прокураторуй уголовное дело по факту дачи взятки Янисом Лачплесисом Григорию Немцову.



Программа "Игры престолов" от 6 апреля доступна в записи эфира.