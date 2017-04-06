Скидка по налогу на недвижимость будет предоставляться не только многодетным семьям, но в ряде случаев и их родственникам первой степени по восходящей линии — матери либо отцу, в том числе приемным.

Это предусматривают поправки к закону о налоге на недвижимость, принятые Сеймом в четверг 6 апреля. Норма вступит в силу 1 января будущего года.



Нередко многодетные семьи проживают вместе со старшим поколением на жилплощади, которая старшим и принадлежит. В таких случаях родители многодетных родителей тоже смогут получить льготу по налогу. Достаточно, чтобы дети и внуки были задекларированы у них.



«Это решение будет справедливо для ситуаций, когда многодетная семья живет с дедушками и бабушками детей, в принадлежащем им жилище, потому что на практике налог-то платит сама [многодетная] семья, люди, которые фактически являются наследниками этой недвижимой собственности», — пояснил ранее председатель комиссии Сейма по бюджету и финансами Янис Вуцанс.



До сих пор льготу по налогу в размере 50% его суммы применяли, если недвижимость принадлежала либо многодетным родителям, либо кому-то из их детей. Согласно поправкам, и максимальный размер льготы с 1 января будет повышен с 427 до 500 евро.



Поправки также гласят, что льготу смогут получить также семьи, в которых старший ребенок до достижения им 24 лет продолжает учиться в учреждении всеобщего, профессионального или высшего образования.