В Варкавском крае жители и местные предприниматели все больше недовольны грунтовками, которые ведут из Рожупе в Шпоги. Дороги в критическом состоянии, и просьба их починить ответственные ведомства так и не услышали. Меж тем одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий прекратило работу — на неопределенное время, сообщает LTV.

Мы все больше чувствуем себя брошенными на произвол судьбы — подчеркивают шоферы, управляющие грузовиками крестьянского хозяйства Lazdas. С рассветом они отправляются в Ливанский и Варкавский край — к фермерам за молоком. Транспортные услуги, в том числе и сбор молока, Lazdas в этом районе обеспечивает уже 17 лет.



Последние пять лет источник забот — грунтовка Рожупе-Римицани-Арендоле-Шпоги. Каждую весну ухудшается и техническое состояние машин, и здоровье шоферов. В этом году терпению жителей пришел конец.



Шофер Артис Залитис жалуется, что на 15 км дороги уходит час.



«На первой, второй скорости. Машину всю ломает. Дня два поедешь, потом только чини машину».

Еще один водитель — Валдис Вилцанс — рассказал, что пытался ехать по другой дороге. «Это означает крюк примерно в 30 км».



Год за годом убытки терпит и одно из самых крупнейших в крае сельскохозяйственных и деревообрабатывающих предприятий — созданное 24 года назад Šņepstu Jaunāres.



На этой неделе из-за ограничения на массу груза компания прекратила работу на неопределенное время: готовые материалы невозможно доставить заказчику, оборотные средства заморожены, многие работники потеряли места.



«Мы не конкурентоспособны, мы также не можем получить договоры на такой период времени. Кроме того, если в такое мокрое время деревоматериал лежит снаружи, он за три месяца просто испортится. Это не продукт, который может стоять, долго храниться», — рассказал руководитель производства Šņepstu Jaunāres Янис Шнепстс.

И он, и другие предприниматели и фермеры не понимают, куда государство вкладывает полученные от налогов средства. И обращение в ответственные ведомства пока результата не дало, и на последнее — отправленное жителями 26 марта — письмо ответа пока нет.



«Мы платим налоги так же, как везде, и Рига платит, и за эти же самые машины этот эксплуатационный налог. Они едут по асфальту, а мы трясемся по колдобинам по кругу», — недоумевает владелец Kvedervecumi Алдис Упениекс.

Предприниматели с удовольствием инвестировали бы больше средств в развитие деревообработки и сельского хозяйства — именно в Варкавском крае, однако, пока не приведут в порядок грунтовку от Шпоги до Рожупе, а также соседние дороги, судьба и Šņepstu Jaunāres, и других хозяйств — под вопросом.