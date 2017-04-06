В ноябре прошлого года экс-мэр Даугавпилса Рихард Эйгим выступил с неожиданным и очень резким заявлением — он посоветовал покаяться нынешнему мэру Лачплесису и его компаньонам. В его выступлении подробно описывалось, почему они должны это сделать и какими правоохранительными бедами им грозит нежелание вспоминать события 7-летней давности.

Речь шла о событиях 2009 года, когда путем сговора, как выяснилось — подкупа — и весьма неприкрытого «дворцового переворота» с поста мэра города был снят Рихард Эйгим и к власти был приведен Янис Лачплесис. На тот момент Я.Лачплесис обладал гораздо меньшим политическим капиталом, так что, существенная часть жителей города на результаты подобных перестановок отреагировала довольно болезненно.



«Наша» неоднократно рассказывала о последствиях, которые повлек за собой этот переворот и последовавшее за ним убийство вице-мэра Даугавпилса: в городе резко снизилась политическая активность граждан на последующих выборах (смысл голосовать — если все равно поставят «своих»). Политическая апатия имела и экономические последствия. Так что, события 2009 года нельзя воспринимать всего лишь как замену одного мэра на другого. Законно избранный человек был заменен креатурой группы предпринимателей. На выбор десятков тысяч избирателей наплевали.



В марте этого года проверку фактов дачи взятки должностному лицу проводил KNAB, который, тем не менее, принял решение расследование завершить. И вот вчера латвийские СМИ сообщили о том, что уголовное дело по факту дачи взятки в размере 200 тысяч латов депутату городской думы Григорию Немцову начала Генеральная прокуратура.



В этом расследование прекрасно все. Известен мотив — он называется свидетелями в открытую — взятка за голосование, направленное на свержение мэра Рихарда Эйгима и за назначение Яниса Лачплесиса. Известны — с прозвучавших открыто свидетельских показаний — исполнители. Прессе стали доступны свидетельские показания участников коррупционного сговора. В частности, Вячеслав Евстигнеев, экс-супруг владелицы компании Dautkom Елены Панкевич, подал в прокуратуру заявление, в котором в мельчайших подробностях рассказал о том кто, где и как собирал деньги для покупки голоса Немцова для свержения Эйгима. 200 тысяч латов, обеспечившие Лачплесису теплое кресло мэра, собрали небезызвестные в городе Елена Панкевич, Евгений Хлопок, Владимир Рыбников и Оглодков. Вклад каждого составил 50 тысяч латов.



Имеются публичные показания предпринимателя Евгения Васильева, который назвал события сентября 2009 года «ни чем иным, как спланированным заговором между властью и бизнесом. Для горожан был умело разыгран постановочный спектакль с митингующими возле думы, ратующими за свержение Рихарда Эйгима. Пешками в этом политическом сговоре стали сотрудники фирмы Gādība, которых на митинг к зданию думы привозили целыми автобусами». Взамен строительная фирма получала объекты.



Свидетели публично озвучили и цель предпринимателей: Янис Лачплесис сел в заветное кресло мэра, а бизнесмены получили особые привилегированные условия для развития бизнеса за счет горожан: недавняя проверка Госконтроля подтвердила, что договора на Теплосетях заключались в пользу частных компаний, к которым имеют прямое отношение фигуранты «дворцового переворота» 2009 года.



Учитывая количественный состав свидетелей и очевидный состав преступления, Генеральной прокуратуре будет не сложно провести расследование. Исполнители и заказчики известны. Не хватает основного фигуранта — Григория Немцова. Складывается впечатление, что участники переворота 2009 года думали точно также, поэтому депутат думы Немцов был убит в 2010 году. «Концы в воду», что называется. И расследование обстоятельств его убийства было заморожено на долгое-долгое время. А ведь в городе открыто говорили о том, что на свою последнюю прогулку по городу вице-мэр вышел, буквально, из кабинета мэра Лачплесиса. О чем они говорили на той, последней встрече, можно лишь догадываться…



Нет никаких сомнений, что рано или поздно дело об убийстве Немцова станет составной частью дела о коррупции 2009 года.



Так что же мешало провести расследование еще несколько лет назад?



События в Даугавпилсе не надо рассматривать в отрыве от политической ситуации в Латвии, в целом. И главный, бесспорный, факт — закат эры «Единства» в Латвии. Кто помнит, именно под флагом «Единства» и с поддержкой Dautkom и его владелицы Елены Панкевич в кресло депутата Сейма, после неудачи на муниципальных выборах, попал Я.Лачплесис (там от «Единства» он был поставлен во главу парламентской комиссии по расследованию причин краха Latvijas Krājbanka, и, согласно публикациям в СМИ, был причастен к исчезновению из банка крупных денежных сумм). Именно с медийной поддержкой Е.Панкевич, Я.Лачплесис вновь вернулся на пост мэра в 2013 году.



Если раньше ситуация в Даугавпилсской думе как-то не выходила за пределы города, то в последний год все большее внимание этим событиям уделяют республиканские СМИ. Так, газета Diena, не стесняясь в выражениях говорит: «В свою очередь, в последующие годы, в мэрии началась почти открытая война, для разрешения которой, Панкевич, якобы, привлекла KNAB, используя личное знакомство и с Ютой Стрике, и с рядом влиятельных людей «Нового времени», нынешнего «Единства». По словам Евстигнеева, в то время депутат Сейма Сармите Кикусте познакомила Панкевич с Артисом Кампарсом, Солвитой Аболтиней, Эйнаром Репше, Эдгаром Яунупсом и другими политиками «Нового времени». С того момента Панкевич и ее Dautkom начали проводить политику «Нового времени»/«Единства» в Даугавпилсе».



Можно вспомнить, как КНАБ активно раскручивал дело против «Согласия» в Даугавпилсе накануне муниципальных выборов 2013 года. Как КНАБ игнорировал многочисленные заявления из Даугавпилса по поводу «Теплосетей», да и последнюю проверку КНАБ тоже закрыл 7 марта этого года. К расследованию дела подключилась Генеральная прокуратура. Влияния на нее у «Единства» нет или почти нет. Так что, в этот раз, расследование имеет шансы показать объективную картину происходившего «распила» власти и бюджетных денег Даугавпилса 2009 года.



Очень может быть, что дело Генпрокуратуры прозвучит далеко за пределы Даугавпилса.