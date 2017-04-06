Ситуация, когда весной массово сжигают прошлогоднюю траву, для Латвии вполне обычна. Это происходит каждый год. Борьба в этим явлением существенных результатов не дает. Этой весной зарегистрировано уже 730 пожаров.

Последствия поджогов сухой травы бывают ужасны. Как рассказал командир Резекненской части ГПСС Латгальского региона Виктор Щавинскис, был случай, когда поджигатели травы в один год вместе с травой сожгли случайно свои же хозпостройки, а еще через год, снова пытаясь избавиться от прошлогодней травы огнем, спалили свой жилой дом.



Выделяют три категории поджигателей старника: пожилые люди или люди среднего возраста, которые используют поджог как способ обхозяйствовать территорию; дети и молодежь, для которых поджог - это развлечение; невнимательные курильщики.



Больше всего пожаров, связанных с поджогом прошлогодней травы, ежегодно регистрируется в Латгалии. Первые два места в этом "рейтинге" занимают Даугавпилсский и Резекненский края. Много пожаров и в самом Даугавпилсе. Штрафы при этом хоть и большие, но применяются редко. В Даугавпилсском крае, где каждую весну выгорают огромные территории, в последний раз штраф был наложен на поджигателя травы 5 лет назад (200 латов).

Активно сжигают траву и Даугавпилчане. За раз выгорают по 9-10 га. городской земли. Во многих случаях Даугавпилсскому самоуправлению пришлось бы выписывать штраф самому себе. В городе многие неухоженные территории принадлежат не только частникам, но и самому самоуправлению или государству. По словам исполнительного директора думы Инги Голдберги, дума может только пытаться максимально ухаживать за этими территориями, чтобы не создавать благоприятную среду для поджогов.