Как уже сообщалось ранее, Министерство здравоохранения в рамках реформы предлагает разделить латвийские больницы на четыре уровня и создать территории сотрудничества лечебных учреждений. Об этом говорится в разработанном министерством докладе о реформе здравоохранения.



Больницы первого уровня будут обеспечивать основные медицинские услуги — терапию, лечение пациентов с хроническими заболеваниями, круглосуточную неотложную медицинскую помощь, когда нет опасности для жизни пациента. Доступность скорой помощи в больницах этого уровня планируется в течение 60 минут.



В больницах второго уровня будет предусмотрено семь профилей работы — терапия, лечение хронических больных, хирургия, неврология, гинекология, ведение беременности и родов и педиатрия, а также будет оказываться неотложная медицинская помощь. Досягаемость этих больниц также планируется в пределах часа.



Больницы третьего уровня или региональные больницы будут предлагать 13 профилей деятельности и, в соответствии с специализацией каждой больницы, также дополнительные профили.



В свою очередь в больницах четвертого уровня будет 22 обязательных профиля деятельности и, в зависимости от специализации, дополнительные, например, лечение инфекционных заболеваний, прием родов и др. В этих больницах будет обеспечиваться высокоспециализированное лечение.



Минздрав рекомендует создать несколько территорий сотрудничества, например, Рижская Восточная больница могла бы сотрудничать с Огрской, Саулкрастской и Саласпилсской больницами, больница им. Страдиня — с Юрмальской, Тукумсской и 2-й Рижской больницами, Даугавпилсская региональная больница — с Краславской и Прейльской больницам, Северокурземская больница — с Талсинской и Кулдигской больницами, Лиепайская региональная больница — с филиалом Кулдигской больницы в Айзпуте, Приекульской больницей и Салдусским медицинским центром. Предлагается создать еще четыре других территории сотрудничества.