В Бюро по надзору по закупкам (БНЗ, IUB) не согласились с результатами конкурса по закупке новых трамваев в Даугавпилсе и наказали повторно оценить всех претендентов. До этого победителем тендера стало объединение белорусского «Белкоммунмаша» и SIA Virtus SV.

В начале прошлого года предприятие AS Daugavpils satiksme объявило открытый конкурс на закупку трамваев. В январе этого года результаты конкурса опубликовали. Однако, скорее всего они будут аннулированы, сообщила член правления Daugavpils satiksme Сабине Шнепсте.



По ее словам, тендер выиграло объединение белорусского AS «Белкоммунмаша» и SIA Virtus SV, которые предлагали трамваи по более дешевой цене.



«Теперь, конечно, комиссия по закупкам рассмотрит этот вопрос и, скорее всего, решение отменят. После чего повторно оценят претендентов», - сообщила Шнепсте



В БНЗ считают, что у предприятия нет соответствующего опыта и техническое предложение не отвечает требованиям конкурса. Речь идет об уровне шума,



но главный аргумент – по уставу трамвай должен находится в эксплуатации два года, а этого в предложении нет.

Конечно, закупщик все равно может заключить договор после оценки Бюро, но тогда, скорее всего, будет применена «финансовая коррекция» в размере до 25% на финансирование еврофондов.



«Если в БНЗ считают, что белорусское предложение не отвечает требованиям, то мы будем работать с остальными претендентами, а у белорусов будет возможность оспорить данное решение», - сообщил мэр Даугавпилса Янис Лачплесис.



Следующий претендент – российский Усть-Катавский вагоностроительный завод – он выиграл в предыдущем конкурсе и доставил в Даугавпилс первые трамваи. Вопрос в том, согласятся ли в БНЗ с этим предложением.



«У нас есть сомнения – будут ли они готовы предоставить транспорт по ценам 2016 года», - сообщила Шнепсте.



В связи с этим у Даугавпилса есть три варианта – выбрать предложение следующего претендента, объявить новый конкурс или заключить договор с изначально выбранным поставщиком, но таким образом, рискуя потерять часть финансирования еврофондов.



Скорее всего, выбор станет ясным к июня.



Беларусский «Белкоммунмаш» и SIA Virtus SV предлагают восемь четырехвагонных трамваев на сумму в 2 094 400 евро без налога на добавленную стоимость.