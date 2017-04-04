Как сообщает агентство ЛЕТА, Генеральная прокуратура ЛР возбудило уголовное дело о коррупции в Даугавпилсской городской думе по фактам вымогательства и дачи взятки суммой в 200 000 лат - с целью назначить мэром Даугавпилса Яниса Лачплесиса.

Таким образом, было отменено недавнее решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) об отказе в начале уголовного процесса, о котором так много и громогласно сообщали дружественные СМИ Даугавпилсской городской думы.



Генеральная прокуратура начала уголовный процесс о даче взятки в размере 200 тыс. латов (284,574 тыс. евро) депутату Даугавпилсской думы Григорию Немцову за то, чтобы он проголосовал за назначение Яниса Лачплесиса на должность председателя городской думы. В последствии, Г. Немцов был застрелен недалёко от своего места работы.



Уже говорилось, что с этим фактом связаны и незаконные деяния в сфере теплообеспечения Даугавилса, где для отдельных предпринимателей обеспечены особые условия, дающие возможность перенять систему городских теплосетей и получать необоснованную прибыль.

