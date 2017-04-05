17 апреля в 12.00 на площади Виенибас в Даугавпилсе состоится концерт, посвященный второму дню Пасхи. Своими выступлениями даугавпилчан и гостей города порадуют творческие коллективы центров культуры: „Pienupīte”, „Kukulečka”, „Praļeski”, „Rasa”, „Uzori”, „Lorelei”, „Mrija”.

Параллельно с концертом с 12.00 начнет работу и праздничная ярмарка, а также детские творческие мастерские, в которых ребята смогут покрасить яйца, побиться ими, покатать яйца и принять участие в конкурсе на самое красивое яйцо.



В 12.40 с концертной программой выступит семья Игауню из Резекненского края. В 13.30 пасхальный заяц пригласит детей к открытому микрофону со стишками и песнями. Для участников уже подготовлены подарки.



12 апреля в 18.00 Центр латышской культуры приглашает всех на концерт духовной музыки Даугавпилсского оркестра „Pie Jesu”.



В свою очередь завершаться празднования Пасхи концертом творческих коллективов Центра польской культуры 19 апреля в 17.30.