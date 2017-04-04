Даугавпилчане выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте в Санкт-Петербурге. Цветы в знак сочувствия люди оставляют у забора консульства РФ в Даугавпилсе.

Напомним, что в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 11 человек, пострадали 45, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия24". Взрыв в петербургском метро произошел в понедельник около 14:40. По свидетельствам очевидцев, он прогремел в вагоне поезда вскоре после того, как он отъехал от станции "Сенная площадь" в сторону "Технологического института".