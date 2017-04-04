4 апреля открылась традиционная Пасхальная благотворительная ярмарка в Дневном центре обслуживания лиц с расстройствами душевного характера на ул. Архитекту, 21. Это очень красивая традиция, полюбившаяся многим горожанам, она дарит всем радость и праздничное настроение.

Здесь можно приобрести подарки своим друзьям и близким - различные поделки, сувениры, изготовленные на занятиях клиентами Дневного центра. Работы действительно оригинальны, красивы, насыщенны особой теплотой и сделаны с большой любовью. Все изделия можно приобрести за пожертвования.

Ярмарка открыта по рабочим дням с 4 апреля по 12 апреля, 8.00 – 17.00; 13 апреля – с 8.00 до 12.00.