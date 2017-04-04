В Центральном парке города может появиться летний концертный зал.



Необходимую документацию планируется разработать уже в этом году. Соответствующий конкурс будет объявлен в ближайшее время.



Расположить концертный зал планируется на том месте, где когда-то были карусели. Рассматривается возможность перенести в другое место расположенный рядом тир.



Назвать новый концертный зал в парке планируют именем «короля танго» Оскара Строка.