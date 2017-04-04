Желающие участвовать в весенней уборке города уже подают заявки. Сделать это можно в УКХ (ул. Саулес, 5А, 113 кабинет) или зарегистрироваться на домашней страничке talkas.lv.

Главная цель регистрации – определить участок работы, чтобы не получилось, что в одном месте мусор собран, в другом – нет. В этом году участникам толоки будут выдаваться мешки белого цвета.

Большая толока намечена на 22 апреля, однако, тем, кто не может участвовать в уборке в субботу, Даугавпилсское самоуправление предоставит возможность провести ее на несколько дней раньше, начиная с 19 апреля. 10 апреля начинается и традиционная акция по сбору зеленой массы. Жители частного сектора смогут собранные литься и траву вывезти бесплатно.