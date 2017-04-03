В преддверие выборов в самоуправления 3 июня Даугавпилсская избирательная комиссия объявила о наборе членов комиссий избирательных участков.

Кандидаты могут подать заявки с 4 апреля по 13 апреля (12.00) для работы в следующих комиссиях: на избирательном участке в Центре латышской культуры, ДУ, Средняя школа Центра, "Даугавпилсские теплосети", Дневной центр социального ухода на ул. Лиепаяс, 4, Ругельском детском саду, Центре польской культуры, Даугавпилсских школах № 17, 10, 12, 15, 11, 16, 6, 13, Русской школе-лицее, в Строительном техникуме, в Логопедическом центре развития-интернате, во Дворце культуры, Доме культуры на Форштадте, Спортбазе „Mežciems”, 7-ом детском саду, в здании ликвидированной 8-ой школы, Даугавпилсской региональной больнице, 22-ом детсаду, Школе Виенибас.