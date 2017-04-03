На многих автомобильных дорогах начались дорожно-ремонтные работы, поэтому водителям нужно считаться с ограничениями, сообщает ГАО Latvijas Valsts ceļi.

Ремонтные работы проводятся на автодороге Резекне-Даугавпилс (А13) на 12-километровом участке от Даугавпилса до Медуми, где движение регулируется светофорами. Для проезда по этому участку требуется примерно час.



Существенные ограничения введены на автодороге Резекне-Лудза (A12), на мосту через Тирзу, на трассе Смилтене-Велена-Гулбене, на путепроводе возле Плявиняс на Даугавпилсском шоссе и на дороге к Рижской ГЭС со стороны Саласпилса (A5).



Наиболее существенные ограничения введены на Вентспилсском шоссе (A10), где строительные работы ведутся на трех участках — в Бабитском крае, в Юрмале на мосту через Лиелупе и за ним, а также на протяженном участке в Тукумсском крае. Движение на этих участках регулируется светофорами, введены ограничения скорости. При интенсивном транспортном потоке возможны заторы, также водителям нужно считаться с тем, что для движения по этим участкам потребуется дополнительное время.