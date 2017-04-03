В минувшую субботу в 16.57 Государственная пожарно-спасательная служба получила сигнал о том, что на ул. Кауняс в Даугавпилсе в одной из квартир на четвертом этаже жилой пятиэтажки чувствуется задымление.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что в квартире горят бытовые вещи. Площадь возгорания 2 кв.м. Из задымленных помещений был спасен 63-летний мужчина. Его передали в руки медиков. Одновременно с этим из дома были эвакуированы 20 жителей. К 17.41 пожар был ликвидирован.



Горела в выходные и сухая трава. В Даугавпилсе на ул. Комунала выгорело 20 га.