Въезд в Даугавпилс со стороны Литвы многие десятилетия украшала красивая аллея лип, скрывая также от въезжающих в город встречающий их неприглядный вид Гривской тюрьмы. Однако два года назад участок дороги Варшава-Санкт-Петербург исключили из списка объектов культурного наследия и встал вопрос о необходимости реконструкции дороги.

По оценке экспертов, растущие вдоль дороги старые липы угрожают безопасности дорожного движения, заслоняя дорожные знаки. В результате деревья спилили. Аллея, посаженная в 50-60 годы прошлого века и состоящая из 220 деревьев ушла в историю.



Напомним, что жители Даугавпилсского края были против уничтожения аллеи. Свой протест по этому поводу в 2015 году высказывал и эксперт по вопросам проектов Гордумы Артем Махлин.