Информацию в наше время можно получать из различных источников. Одни предпочитают, по старинке, печатные издания, другие - более современные виды СМИ. Каким из них люди больше доверяют, мы решили спросить у наших читателей.

По результатам опроса, проведенного на портале nasha.lv, большинство(41%) предпочитают электронные СМИ, т.к. интернет-порталы, по их мнению, более оперативны и подают достоверную информацию. На втором месте - радио. Его выбрали 24% респондентов. Преимуществом радиовещания опрошенные называли оперативность, а также возможность слушать его практически везде. 3% жителей предпочитают телевидение, а 2% - печатные информационные издания, т.к. они более привычны и в сознании людей являются чем-то надежным и стабильным.



Однако достаточно большое количество респондентов (34%) считают, что все СМИ подают информацию лишь частично достоверно, особенно в предвыборный период.