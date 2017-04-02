Отсчёт своей истории в независимой Латвии Социальная служба Даугавпилса ведёт с 1992 года. В то непростое для страны и её жителей время Министерство благосостояния Латвии приступило к реорганизации системы социального обеспечения. На её базе при местных органах власти стали создаваться отделы социальной помощи.

в даугавпилсском самоуправлении, решение о создании при городской Управе отдела (тогда он назывался социального обслуживания) датировано 2 апреля 1992 года. В его ведении находились надомное обслуживание, пансионат и оба ВТЭКА: общий и социальный. Позже отдел был преобразован в Управление социальных дел, а в 2016 году — в Социальную службу Даугавпилсской городской думы.



С годами круг нуждающихся в поддержке горожан расширялся, увеличивался размер пособий, работы у специалистов становилось значительно больше.

В трёх отделах и семи структурных подразделениях даугавпилсской Социальной службы сейчас трудятся 177 человек. Из них 132 с высшим образованием.