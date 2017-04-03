Бюро по надзору за закупками не поддержало принятое ранее закупочной комиссией предприятия “Daugavpils satiksme” решение о покупке 8 новых трамваев у компании ”Управляющая компания Холдинга ”Белкоммунмаш” и SIA “VIRTUS SV”. Сумма договора должна была составить 2 094 400,00 евро (без PVN).

Бюро в официальном ответе написало, что предложение данного объединения не соответствует требованиям конкурса (хотя закупочная комиссия посчитала как раз наоборот) - предложенный тип трамвая не запускался компанией в серийное производство. В данном случае реализаторы проекта рискуют потерять до 25% финансирования ЕС на покупку трамваев.



Напомним, что на конкурс были поданы предложения четырех компаний. Закупочная комиссия предприятия “Daugavpils satiksme” выбрала объединение ”Управляющая компания Холдинга ”Белкоммунмаш” и SIA “VIRTUS SV”, т.к. по ее мнению, предложение соответствовало требованиям конкурса и было дешевле остальных.