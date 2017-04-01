Чтобы получить пособие по безработице, придется работать на треть дольше, и работодателям нравится это нововведение, пишет в пятницу газета Dienas Bizness.

1 апреля вступают в силу поправки к закону "О страховании на случай безработицы", которые не позволят получать пособия людям, работающим в сезон и затем несколько месяцев "отдыхающим", сидя на пособии. Чтобы претендовать на пособие, отработать нужно 12 месяцев вместо прежних девяти за последние 16 месяцев (ранее 12 месяцев). Прогнозируется, что уменьшится количество зарегистрированных безработных и затраты государства на пособия.

"Предложение работы есть, но вопрос в том, готовы ли потенциальные работники его принять, по причине ли недостаточной квалификации или просто нежелания, - говорит председатель комиссии Сейма по труду и социальным делам Айя Барча. - Многие рассчитали, что им выгоднее получать пособие, чем идти работать". По мнению предпринимателей, если у человека в трудоспособном возрасте нет проблем со здоровьем, именно пособие часто тормозит его возвращение на рынок труда.