В лотерее "Испеки себе джип", которую с 9 января по 19 марта проводила пекарня LATVIJAS MAIZNIEKS, обладательницей главного приза, новой машины KIA Sportage, стала Даугавпилчанка Наргиса Илишко. Победительница зарегистрировала для лотереи 15 чеков и самый первый чек оказался счастливым. В общем для лотереи было зарегистрировано более 100 000 чеков.

Автомобиль KIA Sportage был вручен победительнице 24 марта в автосалоне FORUM AUTO, в Риге по улице Kārļa Ulmaņa gatvē 101, при участии представителей FORUM AUTO и LATVIJAS MAIZNIEKS.