Компания Latvijas Dzelzceļš готовит заявку в Еврокомиссию на получение финансирования первого этапа проекта электрификации железнодорожных линий из Резекне и Даугавпилса в Ригу.
Ранее Кабинет министров принял решение о том, что весь масштабный проект электрификации латвийских железных дорог будет начат именно сэтого участка - в направлении от Даугавпилса и Резекне к Риге. Общие издержки по проекту могут достичь 1,3 млрд евро, первый этап обойдется в 519 миллионов.
Из Фонда кохезии ЕС Латвия может получить на эти цели 347 млн евро, и при электрификации ж/д линии из Латгалии в Ригу государству нужно будет изыскать софинансирование в объеме 172 млн евро.
Из Фонда кохезии ЕС Латвия может получить на эти цели 347 млн евро, и при электрификации ж/д линии из Латгалии в Ригу государству нужно будет изыскать софинансирование в объеме 172 млн евро.
Со следующего года транзит наливных грузов по железной дороге с РФ накрывается медным тазом,а тут реконструкция.Тут титульные гореуправленцы не знают какую страну континента соблазнить своей еще не разобранной железной дорогой на транзит своих грузов.Желающих найти не могут,а у них с дуба электрофикация.
Зачем потенциальному покойнику загибать пальцы веером? Транзит год от года падает, а без него железка - металлом.
Зачем потенциальному покойнику загибать пальцы веером? Транзит год от года падает, а без него железка - металлом.
Бабло! Бабло и ещё раз бабло! Им нет никакого дела до работяг-простолюдинов. Это в Германии работяга есть уважаемый Человек, который имеет уважение и престиж окружающих!
Отожмут последнее евробаблище и всё! Сядут в самолётики и в свои особняки с прислугой свалят. Где сейчас все эти отцы истории успеха!? Где репше со своей латгальской мечтой!? Где эти все те, которые должны отвечать за свои дела!?
- А чо, в прошлом ездил?
- Не, тоже планировал.