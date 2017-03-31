Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба, за прошедшие сутки в нашем регионе выгорело 22 гектара земли с сухой травой. Было получено 32 вызова: 31 из них - на тушение пожаров, 1 - ложный.

26 вызовов было получено в связи с поджогами сухой травы. Общая площадь пожаров составила 22,86 га. Самый крупный по площади пожар вспыхнул в Шкяунской волости Дагдского края. Там выгорело 6 га.

Кроме того, в 22.57 пожарные выезжали в Илукстский край в Субате, где в двухэтажном доме в дымоходе загорелась сажа и выгорело 2 кв.м. перекрытия крыши. Однако огонь был потушен др приезда пожарных.



В Даугавпилсе на ул. Видземес горел мусор.