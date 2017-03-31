На предстоящих 3 июня выборах в местные самоуправления в латвийских посольствах и консульствах избирательные участки организованы не будут.

Как сообщает пресс-служба МИД, проживающие за границей граждане Латвии могут голосовать на выборах в местные самоуправления только в том случае, если они задекларировали на его территории свое место жительство, либо владеют там недвижимым имуществом. Собственники для этого в срок до 16 мая должны зарегистрироваться, как избиратель в самоуправлении, на территории которого расположена недвижимость, пишет baltnews.lv.



Голосовать можно только лично на избирательном участке в субботу 3 июня, либо в течение трех предыдущих дней с 31 мая до 2 июня.