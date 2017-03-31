Сегодня в Даугавпилсе начинаются торжества, связанные со столетием Саулес школы.

В этот день проходят академические чтения, а на 13.30 запланировано открытие выставки “Saules skola. No Amata līdz Mākslai”, а также презентация юбилейного издания каталога "Саулес школе - 100".



Вечером, в 17.00 в Центре культуры Даугавпилсского края состоится праздничное мероприятие “Saules skola. Kalniem pāri”, а в 20.00 - встреча выпускников Саулес школы.