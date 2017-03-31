От политиков работающие в приграничных районах Латгалии бизнесмены ждут реальных действий, потому что сельскохозяйственная деятельность в этих местах сокращается, налоговое бремя велико, а рабочей силы, особенно квалифицированной, становится все меньше. Они хотят получить ощутимую поддержку, сообщает Latvijas radio.

Не развита инфраструктура, не хватает дорог, но особенно – скидок или правил, позволяющих и предпринимателям, и потенциальным инвесторам переносить бизнес из городов в эти сельские районы. О своих трудностях владельцы предприятий рассказали депутатам Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям на ее выездном заседании в Даугавпилсе 30 марта.



Мясоперерабатывающим предприятием Dubiki неподалеку от границы с Белоруссией владеют Евгений и Сергей Дубовские. Хотя официальная безработица в тех краях превысила 10%, рабочих рук не хватает. Не помешали бы и нормальные дороги, говорят оба.



Александр из ближней волости ежедневно ездит в Даугавпилс, где у него свое дело – торговля мебелью. Самой большой проблемой для малого бизнеса он назвал высокие налоги.



Крупное по латгальским меркам (250 рабочих мест) швейное предприятие Nemo работает в Краславе, оно принадлежит предпринимательнице Инге Земдеге-Грапе и ориентировано на экспорт. По словам хозяйки, налоговое бремя на предприятие давит все сильнее. Нужно вкладываться в развитие – в технологии нового поколения, оборудование, развивать трудовые ресурсы. Но ничего не делается, говорит Земдега-Грапе – политики предпочитают повышать налоги, чем сокращают возможности инвестиций. Промышленность задавлена, подчеркнула она.



Вторая проблема, с которой сталкиваются предприниматели, особенно на селе – нехватка квалифицированных рабочих рук. Проблема обостряется год от года.



«Нам требуются специалисты высокого ранга - технологи, молодые конструкторы, спрос на экспорт высок. Но таких людей просто нет. В регионы они не идут. Выучатся в Риге в вузах, и в Риге же и остаются», - говорит Земдега-Грапе.



Периферия, и особенно приграничные районы – не столь привлекательные для переезда с целью работы места. Поэтому приходится считаться с тем, что среди оставшегося в деревне населения мало жителей с высокой квалификацией – и даже с обыкновенным желанием трудиться, легче ведь получать пособия. Об этом наперебой говорили предприниматели на даугавпилсском заседании комиссии.



Решением проблемы вялого развития бизнеса в приграничье, стимулом к росту стали бы налоговые льготы, считают владельцы предприятий. Эта идея в свое время в кулуарах власти звучала, но так и не была поддержана. Но именно льготы способны побудить предпринимателей перенести свое дело в такую местность – а уж для самих этих районов были бы реальным, финансово ощутимым подспорьем.