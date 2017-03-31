На чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки мужчины выступили с короткими программами. Лидирует после первого дня испанец Хавьер Фернандес, латвийский фигурист Денис Васильев с личным рекордом занимает 14-е место.

Д. Васильев в короткой программе не допустил серьезных ошибок. За свое выступление в короткой программе 17-летний Васильев, которого тренирует известный в недавнем прошлом швейцарский фигурист Стефан Ламбьель, получил от судей 81,73 балла. Это новое личное достижение Васильева: предыдущее он установил на ЧМ-2016 (81,07).



Д. Васильев занимает 14-е место и отобрался в произвольную программу, куда попадают 24 лучших фигуриста. В январе этого года на чемпионате Европы латвийский фигурист занял высокое 7-е место (лучший результат в карьере), а на ЧМ-2016 был 14-м.

Денис Васильев выступит со своей произвольной программой в субботу, 1 апреля.



Лидерство после короткого проката захватил чемпион мира двух предыдущих сезонов Фернандес — 109,05 баллов. Меньше балла ему уступил японец Шома Уно, около трех баллов — трехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан.



