В Доме Москвы состоялось открытие XX юбилейного международного фестиваля детских и молодежных театров "Русская классика в Латвии", в котором примут участие 32 театральных коллектива из России, Латвии, Литвы и Эстонии. Фестиваль продлится до 8 апреля.

Латвию представят не только рижские театральные студии, но и коллективы из Даугавпилса, Лиепаи и Вентспилса.



Даугавпилсская театральная лаборатория (реж. В. Янсон) 7 апреля представит н а закрытом показе для участников фестиваля спектакль Спектакль «Ритуальные басни».