28 марта в торговом парке Solo в торжественной обстановке была открыта вторая аптека Apotheka в Даугавпилсе. Теперь профессиональные фармацевтические услуги стали доступны еще более широкому числу горожан. Новая аптека Apotheka расположилась в уютном современном помещении общей площадью 40 кв.метров. В ее открытие предприятие вложило 15 тысяч евро, организовав зал для обслуживания максимально удобно для посетителей.

В новой аптеке обслуживать клиентов будут три профессиональных опытных фармацевта, которые дадут совет по выбору того или иного препарата, подробно проконсультируют и проинструктируют о применении лекарств, прописанных лечащим врачом, и помогут подобрать средства для самостоятельного ухода за здоровьем и внешностью.



В новой аптеке Apotheka даугавпилчане и гости города смогут приобрести весь спектр препаратов для здоровья и хорошего самочувствия. Витамины для укрепления иммунитета, гомеопатические средства для противостояния вирусам и инфекциям, противопростудные препараты — все это представлено в аптеке Apotheka в широком ассортименте. Помимо этого здесь вы найдете всё для поддержания красоты вашего тела — косметические средства для ухода за кожей, волосами, зубами и ногтями. Для женщин, готовящихся стать мамами, новая аптека Apotheka и вовсе станет незаменимым помощником — комплексные витамины, средства гигиены и препараты для новорожденных здесь представлены в большом многообразии и по доступным ценам.

С аптекой Apotheka вы всегда будете в хорошем настроении и отличной форме!



На открытии новой аптеки Apotheka присутствовало руководство компании. Член правления Apotheka Янис Кулиньш рассказал о том, что в честь открытия второй аптеки предприятие делает подарок всем восемнадцати средним школам Даугавпилса. На весь следующий учебный семестр школьные библиотеки получат абонементы научно-популярных журналов Ilustrētā Zinātne и Ilustrētā Junioriem.



- Мы уверены, что эти журналы станут полезным и вдохновляющим материалом для школьников, который мотивирует их углубленно изучать точные науки, чтобы в будущем отдать предпочтение карьере в перспективной отрасли фармацевтики, - сказал Янис Кулиньш.



В знаменательный день открытия второй в Даугавпилсе аптеки сети Apotheka, поздравить компанию и сотрудников пришли гости, представляющие сферу социального обслуживания.



Исполняющая обязанности руководителя Социальной службы Ливия Дрозде в своей торжественной речи отметила, что обеспечение доступности услуг здравоохранения, в том числе фармацевтических, является одной из важнейших задач любого самоуправления.



- В рамках предоставления социальной помощи малообеспеченным и нуждающимся жителям города, Даугавпилсская городская дума компенсирует расходы на покупку медикаментов. Мы надеемся, что услуги новой аптеки будут качественными и будут пользоваться спросом среди жителей города, а цены будут доступными».



На сегодняшний день Apotheka является самой быстрорастущей сетью аптек в Латвии. Apotheka входит в состав одной из крупнейших прибалтийских групп фармацевтических предприятий Magnum, члены которой работают в странах Балтии и Финляндии. Под ее маркой в настоящий момент работает уже 106 аптеки в Риге, городах в регионах и сельской местности. Предприятие было основано в 2005 году, в результате объединения нескольких малых предприятий. В Латвии в Apotheka работает более 390 человек, из которых 300 — фармацевты, предоставляющие профессиональные советы как по употреблению выписанных врачами лекарств, так и по самостоятельному уходу за здоровьем, красотой и самочувствием.



Новая аптека Apotheka ждет посетителей в т/ц Solo по рабочим дням с 8:00 до 20:00, по субботам с 8:00 до 18:00, а по воскресеньям — с 9:00 до 17:00.