30 марта в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов". Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.

В программе обсуждались следующие темы:



1. Новые факты в коррупционном скандале: в прокуратуру подано свидетельство о взятке со стороны Лачплесиса.

2. Участие даугавпилчан в разоблачении возможных планов думы по закупкам и аукционам.



Гость в студии - директор Даугавпилсского театра Олег Шапошников: о театре, городе, людях, власти и приближающихся выборах.



Программа "Игры престолов" от 30 марта доступна в записи эфира.