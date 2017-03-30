Уже 6 апреля в 10.00 компания "Maxima Latvija" откроет после реконструкции магазин "Maxima XX" в Даугавпилсе на ул. Циетокшня, 60. В реконструкцию магазина были вложены 2, 4 млн. евро.



Напомним, что работы в здании магазина были начаты в январе. В ходе реконструкции были заменены полы, освещение, заменены полки, холодильники и морозилки, а также другое необходимое оборудование.



После ремонта торговая площадь магазина "Максима" увеличилась на 300 кв.м. , а количество других фирм, торгующих в этом здании уменьшено. Теперь там свои услуги будут предлагать только "Euro aptieka", ювелирный магазин "585" и телекоммуникационная компания "Bite". В торговом центре также для удобства покупателей установлены три банкомата.



В день открытия в 10.00 клиентов будут ждать приятные сюрпризы. В частности с музыкальным приветом выступит Иво Грислиньш-Грислис, а для детей будут проведены различные творческие мастерские.