Латгалия на протяжении многих лет оставалась лидером в стране по уровню безработицы. Рекордсменом в регионе в этом печальном рейтинге является Резекне. Ситуация практически не меняется, несмотря на громкие заявления руководства латгальских городов о борьбе с безработицей.

На конец февраля уровень безработицы в нашем регионе составлял 18,2%, в Резекне - 15,9%, а в Даугавпилсе - 12%. В нашем городе без работы остаются 4 899 человек. И это только официальные данные. Стоит отметить, что в Даугавпилсе уровень безработицы неуклонно растет. В октябре 2016 года он составлял - 10,7%, в ноябре - 11,1%, в декабре - 11,5%, в январе 2017 - 12%, в феврале - пока тоже 12%. До уровня многолетнего лидера Латвии по безработице (Резекне) нам остались всего 4 процента. С учетом скорости роста количества безработных в Даугавпилсе позорной пальмы первенства мы добьемся уже к концу года.