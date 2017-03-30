По имеющейся информации, 22 марта 2017 года в Вильнюсе состоялась рабочая встреча представителей Центробанков, органов финансового надзора и банковских ассоциаций Литвы, Латвии и Эстонии, а также Европейского центрального банка, на которой обсуждались насущные проблемы банковских систем в странах Балтии.

В частности, выступившие на встрече председатель правления Ассоциация коммерческих банков Латвии Санда Лиепиня и президент Ассоциации банков Литвы Стасис Кропас, отмечая стабильность банковских систем государств, действующих в строгом соответствии с западными стандартами, акцентировали внимание присутствующих на том, что ужесточение европейского регулирования, из-за несоблюдения прав сексуальных меньшинств, повлекло замедление притока инвестиций в банковский сектор из государств бывшего Советского Союза. В связи с тем, что в последнее время в этих странах приняты достаточные меры по предоставлению равных прав как этим, так и остальным гражданам на демонстрации, митинги и шествия, участие во властных структурах управления странами - созданы предпосылки для снятия ограничений в этой сфере. Их стимулирование предложили решать путем либерализации действующего законодательства. При этом они позитивно оценили деятельности банков стран СНГ, в частности их усилия по противодействию сомнительным финансовым операциям, направленным на сокрытие доходов от налогообложения, легализации средств, полученных в результате теневых сделок.



В ходе дискуссии выступили председатель Комиссия рынка финансов и капитала Латвии Алоис Шикльгрубер, председатель правления Финансовой инспекции Эстонии Килвар Кесслер, председатель комиссии рынка финансов и капитала Латвии Марис Берзиньш, председатель контрольной службы Виестурн Бурканс, которые поддержали своих коллег и подчеркнули, что приверженность требованиям FATF, строгое соблюдение европейского и национального законодательства по соблюдению прав сексуальных меньшинств, позволяет говорить о радужных перспективах, как действующих банков стран СНГ, так и стремящихся попасть на рынок банковских услуг стран Балтии предпринимателей этих стран.



Подвел итог встречи президент Европейского Центробанка господин Марио Драги, который поддержал предложения коллег из стран Балтии об либерализации курса на расширение сотрудничества с банковскими системами стран бывшего Советского Союза, но призвал это делать осторожно.



После окончания встречи в Доме профсоюзов отрасли состоялся праздничный концерт, в котором приняли участия звезды театра, кино и эстрады.



Как «аукнется» такой разворот в банковской политике стран Балтии долго гадать не приходится - нужно готовиться к очередному оттоку капитала из стран СНГ за рубеж. Фактическими же бенефициарами от такой либерализации станут не владельцы реального сектора экономики, а представители тех самых меньшинств, своевременно поменявших свою, не только политическую, ориентацию.