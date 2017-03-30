Латвийская сеть магазинов Depo торгует различным банными принадлежностями, отдельные их которых могут при использовании вызвать смерть, передает передача Bez Tabu.

Как пишет портал press.lv со ссылкой на передачу Bez Tabu, реагируя на письмо читателя, журналисты лично убедились в том, что в магазине действительно торгуют “банными маслами”, на которых четко написано об опасности использования.



“При проглатывании и попадании в дыхательные пути может привести к летальному исходу! Раздражает кожу, вызывая серьезное раздражение глаз. Не следует использовать в местах, где есть тепло”, - написано на бутылочках, которые покупают латвийцы перед походом в баню.



Представители магазина оправдываются, мол, поместили данный продукт в банный отдел потому, что на этикетке большими буквами написано, что данное масло предназначено для бани. Такую же информацию им сообщил производитель, который, к слову, отказался давать интервью, однако в письменной форме сообщил, что правила использования данного продукта можно найти в упаковке, а там сказано, что средство нужно разводить водой. Использовать его в чистом виде – лить на камни или на банные веники, действительно, смертельно опасно.

В свою очередь, по информации Bez Tabu, сертифицированный банщик Ромуальд Ламестерс, ознакомившись с составом заявил, что подобный продукт никак нельзя рекомендовать к использованию в бане.



А вот в инспекции здравоохранения заявили, что эфирные масла можно использовать в бане, ведь если учитывать все если тщательно изучить все надписи на упаковке, риск смерти можно свести на нет.