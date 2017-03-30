В Хельсинки стартовал чемпионат мира по фигурному катанию, который можно, в том числе, рассматривать как репетицию перед олимпийским турниром-2018 в Южной Корее. Латвию на льду Hartwall Arena будут представлять двое — в женском одиночном катании Ангелина Кучвальская, в мужском — Денис Васильев. Завершатся соревнования 2 апреля.

Уроженец Даугавпилса Денис Васильев, который тренируется у швейцарца Стефана Ламбьеля (на фото), уже имеет опыт выступления на чемпионатах мира среди взрослых несмотря на то, что ему только 17. Год назад в Бостоне он занял 14-е место.



