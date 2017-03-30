В начале мая фирма "Тарзан" из Цесиса планирует открыть в Даугавпилсе парк приключений. Наиболее подходящим местом были выбраны Стропы.

Работы по обустройству парка уже ведутся. Предусмотрено создание большого количества полос препятствий с разным уровнем сложности: ступеньки, лазалки, верёвки, другие препятствия на разных уровнях.



Продуманы также вопросы безопасности людей, использования современных технологий, разработан план устройства полос препятствий.



Посещать парк смогут не только жители региона, но и соседних стран. Это доказывает опыт компании в других городах Латвии. К примеру, в парк Сигулды приезжают эстонцы. Предприниматели обещают, что парк приключений «Тарзан» будет интересен людям всех возрастов. Подобные парки есть в Лиепае и Юрмале, а в Латгалии он будет первым.



Открыть парк приключений планируется в начале мая.



